مصر تحبط محاولة بيع تمثال أثري ضخم

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت قوات الأمن المصرية من إحباط محاولة بيع تمثال أثري ضخم بمنطقة زراعية، حيث جرى استخراجه من الشرقية ونقله إلى الإسماعيلية لبيعه.

وبتكثيف التحريات حول المتهم في هذه العملية تبين أن التمثال تم استخراجه من منطقة أثرية في الشرقية منذ فترة طويلة ونقله إلى الإسماعيلية ودفنه في منطقة زراعية. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ورصد ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير قيام المتهم بالتواصل مع أحد الأشخاص بمحاولة تسهيل بيع التمثال لآخرين، بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة.

وبحسب المصادر فإن التمثال تم استخراجه وإخفائه في الشرقية لسنوات ثم تم نقله إلى مدينة الإسماعيلية بعد فشل عمليات بيعه وإخفائه لفترة طويلة أيضا، قبل إعادة عرضه للبيع مرة أخرى.

واكتشف الضباط أن التمثال ضخم يصل وزنه إلى طن و700 كيلوغرام، فيما تحفظت الشرطة عليه وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.