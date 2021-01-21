لص يسرق سيارة ويهدد صاحبتها بإبلاغ الشرطة!

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الشرطة في ولاية أوريغون الأمريكية إن لصا سرق سيارة، ثم عثر على طفل صغير في المقعد الخلفي لها، فعاد إلى صاحبة السيارة ليوبخها ويؤدبها لأنها تركت طفلها دون رعاية، ثم انصرف مرة أخرى.

وقال مات هندرسون، المتحدث باسم شرطة بيفرتون، إن الأم دخلت محل بقالة على بعد حوالي 15 قدمًا (4.5 مترًا) من السيارة يوم السبت، وتركت طفلها البالغ من العمر 4 سنوات داخل السيارة وتركتها مفتوحة.

أخبر أحد الموظفين في المتجر أن الأم تركت سيارتها لبضع دقائق، ثم بدأ شخص ما في قيادتها وانصرف.

وبمجرد أن أدرك اللص أن هناك طفل في المقعد الخلفي، عاد بالسيارة ووبخ المرأة لتركها طفلها دون رقابة، وطلب منها أن تأخذ الطفل وتبتعد عن السيارة المسروقة.

قال هندرسون: "لقد وبخ الأم لتركها الطفل في السيارة وهددها باستدعاء الشرطة لها"، لكن المرأة لم ترتكب أي خطأ وكانت قريية من الطفل.

وتم العثور على السيارة بعد ساعات قليلة في بورتلاند، لكن الشرطة ما زالت تبحث عن اللص.