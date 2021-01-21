لا تستسلم أبداً.. طفلة في الثامنة تضرب مثالا في الصبر والكفاح

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

فطرت متزلجة تبلغ من العمر ثماني سنوات قلوب الملايين عندما سقطت على الأرض في بداية السباق ولكنها لملمت جراحها وحققت الفوز في الأخير.

شاهد فيديو السباق أكثر من 5 ملايين شخص أشادوا بشجاعة الطفلة ما زيهوي وإصرارها على الفوز في سباق ربع النهائي للفئة العمرية 500 متر بالصين.

وسقطت الطفلة فور انطلاقها في سباق ربع نهائي 500 متر لفريق U8 في دوري التزلج السريع للشباب في بكين 2020-2021، ولكنها وقفت دون تردد وبسرعة البرق لتتجاوز بذلك خصومها وتفوز بالبطولة.

وحصد فيديو الطفلة ملايين الإعجاب والتعليقات التي أشادت ليس فقط بمهاراتها المميزة، ولكن لهدوئها وروحها العنيدة وقوة الإرادة التي تمتعت بها أثناء المنافسة.

وأعرب نيو يونغ تشيانغ، مدرب الطفلة ما في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، عن سعادته بوجود مثل هذه الموهبة في فريقه.

وقال لموقع "بكين ديلي" إن طفلة علمتنا بأنه أمام تحديات الحياة علينا تحمل الضغط وعدم الاستسلام والقبول بالهزيمة، علينا انتهاز كل الفرص وأن نأخذ الأمور جميعها على محمل الجد.

وذكر أن الطفلة تمرنت كثيرا في اليوم الذي سبق السباق لغاية الساعة 11 مساء وكانت تشعر بالتعب قبل انطلاق السباق ولكنها كانت عازمة على الفوز.