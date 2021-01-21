الحبتور يُكرّم أربع شخصيات إعلامية بـ «جائزة الإنجاز»

المصدر: دبي - البيان

كرّم خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ومؤسس جائزة خلف أحمد الحبتور للإنجاز، أربع شخصيات إعلامية بارزة من العالم العربي على إنجازاتها المتميزة في مجالاتها، وذلك في حفل أُقيم في فندق «الحبتور بالاس»، حضره مجموعة من الشخصيات البارزة من المجتمع الإماراتي والدول المجاورة.

وشملت الشخصيات المكرمة: الدكتورة رفيعة غباش، مؤسس متحف المرأة، عضو مجلس الأمناء في «مؤسسة الإمارات للآداب»، رئيس مجلس أمناء «جائزة عوشة بنت خليفة السويدي»، وعميد الصحافة الكويتية الإعلامي الكويتي أحمد الجار الله، والكاتب المصري إبراهيم عيسى، والإعلامي اللبناني مارسيل غانم.

وألقى خلف أحمد الحبتور كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: «لطالما لعب الإعلام دوراً مهماً جداً في المجتمعات – وقد عرف بالسلطة الرابعة – التي توجه وتؤثر وتثقّف. هذه السنة ضمن جائزة خلف أحمد الحبتور للإنجاز، اخترت أن أكرم شخصيات إعلامية وثقافية معروفة في مجتمعاتنا العربية. المكرمون هذه الليلة هم رجال وسيدة ساهموا من خلال مراكزهم في تكوين عقول الشباب ونقل همومهم إلى العالم. أكن لهذه السيدة ولهؤلاء الرجال كل الاحترام، وأنا من متابعيهم الأوفياء».

وشكرت د. رفيعة غباش شكرها لخلف الحبتور على هذا التقدير، وقالت: «خلف الحبتور يدرك أن التفاؤل هو أفضل وقاية من الأمراض، ويقدم للشباب الإماراتي نموذجاً عن التفاؤل في أحلك الظروف، وذلك من خلال أحداث عدة يستضيفها لإضفاء البهجة في النفوس».

من جهته، قال أحمد الجار الله، تعليقاً على فوزه بالجائزة: «أشكر بوراشد على هذا التقدير، وقد صدق الدكتور عارف الشيخ في قصيدته، حين قال إن المال من دون علم لا ينفع، والسيد الحبتور أفضل مثال على تسخير المال لنشر العلم والثقافة».

وتعليقاً على فوزه بالجائزة علق إبراهيم عيسى: «سعيد بفوزي بهذه الجائزة التي تقدر الإنجاز من بلد الإنجازات الإمارات العربية ومن رجل الإنجازات خلف الحبتور».