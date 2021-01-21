فحص رخيص يكشف سرطان القولون والمستقيم

المصدر: (دبي - البيان)

أوصت دراسة لجامعة «إكستر» البريطانية باعتماد فحص بسيط ورخيص يمكنه إنقاذ آلاف الأرواح من سرطان الأمعاء، بمن في ذلك المرضى الذين يعانون من أعراض منخفضة الخطورة.

وأفادت الجامعة التي نشرت دراستها في المجلة البريطانية للسرطان، بأنها فحصت بيانات 3890 مريضاً يعانون من أعراض منخفضة الخطورة، كأوجاع في المعدة أو أوضاع أخرى من فقر الدم، وقد كشف الاختبار الذي يرصد آثار الدم الخفية في المخلفات البشرية عن 618 حالة محتملة، 43 منها أدى إلى تشخيصها بسرطان الأمعاء في غضون سنة، في مقابل ثماني حالات فقط لم يكشفها الاختبار.