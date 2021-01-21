مطعم نباتي يحصل على نجمة ميشلان للمرة الأولى في فرنسا

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

حاز مطعم نباتي جنوب غربي فرنسا على نجمة ميشلان للمائدة الطيبة، وهي الأولى لمؤسسة تقدم أطباقاً خالية من اللحوم في فرنسا.

اسم المطعم «أو إن أيه» ومعناه «من أصل غير حيواني»، كانت قد أطلقته كلير فالي في مدينة آريس بالقرب من بوردو، في عام 2016، بتمويل من مؤيدين وقرض من بنك يعنى بالبيئة، بعد رفض المصارف الفرنسية إقراضها.

يذكر أنها إلى جانب فوزها بنجمة ميشلان الكلاسيكية، حازت أيضاً على النجمة الخضراء التي قدمها دليل ميشلان العام الماضي لمكافأة المؤسسات ذات السجل القوي في الممارسات الأخلاقية.

قالت فالي لوكالة «فرانس برس» إنها شعرت كما لو أن قطاراً قد صدمها عند سماعها الخبر، فيما أكدت المتحدثة باسم دليل ميشلان أن المطعم هو أول مطعم نباتي في فرنسا يفوز بنجمة.

وكانت كلير قد قدمت سبعة أطباق على قائمة الذواقة قبل أن تضطر إلى إغلاق المطعم بسبب «كوفيد 19»، حيث مكوناتها المفضلة تشمل الصنوبر والفطر والكرفس والعنبر وغيرها.