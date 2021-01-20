سجن أب عرَّى ابنته بالطريق العام في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس أب جرَّد طفلته من ملابسها في شارع عام انتقاماً من زوجته.

وقالت النيابة، اليوم، في بيان نشره موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري، إنها استجوبت المتهم فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكاب الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما.

وأضافت أنه أقرَّ بصحة ظهوره في مقطع متداول أثناء ارتكاب الجُرم، مؤكدةً حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان المتهم قد ظهر في أحد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجرد طفلته من الملابس في الشارع انتقاماً من زوجته، ووجهت إليه تهمة الشروع في قتل ابنته وتعريض حياتها للخطر.

وإزاء تلك المعلومات، انتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجني عليها، فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، موضحةً أنه في يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة نجلته.

وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت النيابة العامة بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.