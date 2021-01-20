بالصور.. خاتم خطوبة ابنة ترامب تم اقتناؤه في دبي من مصمم مشهور

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ابنه دونالد ترامب تيفاني ترامب قبل ساعات عبر حسابها على إنستغرام وتويتر خطوبتها على البليونير اللبناني مايكل بولس. وفي إعلان الخبر، نشرت تيفاني صورة تجمعها بخطيبها في البيت الأبيض حيث ظهر خاتمها الماسي الذي يزن أكثر من 13 قيراط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن اختيار خاتم الخطوبة وبيعه تم في دبي، ليتوجه به بعد ذلك تاجر المجوهرات الشهير سامر حليمة إلى الولايات المتحدة حيث كان مدعوا لحضور الخطوبة.

وقد قام تاجر المجوهرات هو الآخر بإعلان خبر خطوبة الثنائي عبر حسابه على انستغرام بنشر صورة للخطيبين معلقا عليها: "نبدأ عام 2021 بنكهة رئاسية. تهانينا للثنائي الذهبي تيفاني ترامب ومايكل بولس بمناسبة خطوبتهما. الثنائي توجا حبهما بخاتم ماسي 13 قيراط تتوسطه ماسة زمردية الشكل محاطة بقطعتين من الماس بقص cut Trapeze ... الحب يغلب الجميع".

وبحسب الموقع فإن سعر خاتم الخطوبة الفخم لا يزال مجهولا، إلا أن تقديرات المختصين، تفيد بأن السعر يتراوح بين مليون دولار و2.1 مليون دولار، وذلك نقلا عن خبير المجوهرات Stepansky Denis.

ووفقاً لموقع ET بالعربي فقد تم إختيار الخاتم من مصمم المجوهرات اللبناني سامر حليمة، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له ويشتهر بالتعامل مع العائلات الملكية، ونجوم الصف الأول في جميع أنحاء العالم.

وعرض مايكل بولوس الخطوبة على تيفاني ترامب في روز غاردن بالبيت الأبيض خلال نهاية الأسبوع الماضي، ثم تم بعد ذلك الاحتفال رفقة سامر حليمة في أحد فنادق والد تيفاني ترامب بمدينة واشنطن

يذكر أنه، منذ حوالي العام إنتشرت أخبار عن قيام تيفاني ترامب ومايكل بولس، برؤية خاتم للخطوبة عند زيارتهم للمصمم سامر حليمة، حيث اختارت وقتها مجموعة من المجوهرات.