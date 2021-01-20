المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت تيفاني ترامب الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته من زوجته السابقة مارلا ميبلز خطوبتها على الملياردير اللبناني مايكل بولس.

ونشرت تيفاني (27 عاما) صورة لها وخطيبها (23 عاما) عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وهما في البيت الأبيض، وكتبت: "لقد تشرفت بالاحتفال بالعديد من الأحداث الهامة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطوبتي الرائعة من خطيبي مايكل".

من هو الملياردير اللبناني الذي خطف قلب ابنة ترامب ؟

ولد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأمريكية الدولية في لاغوس.

وانتقل بولس بعد ذلك إلى لندن حيث حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة "ريجنت" عام 2018، ثم درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة "سيتي" في العاصمة البريطانية عام 2019.

وفي عام 2018، التقط المصورون تيفاني ترامب (27 عاما) مع مايكل بولوس في حفل خاص، لتتسرب أخبار العلاقة بينهما إلى الصحافة على أنها "صداقة" سرعان ما تطورت إلى علاقة عاطفية.

وفي نوفمبر 2018، ظهر بولس في حفل داخل ناد يمتلكه ترامب، ثم حضر احتفالا في البيت الأبيض بعد شهر، قبل أن ينشر صورة له مع تيفاني في تايلاند على "إنستغرام".

وبحسب سكاي نيوز فقد أعلنت تيفاني في العام الماضي عن حبها لبولس يوم عيد ميلاده، مشيرة في منشور على "إنستغرام" إلى أنه "يملأ حياتها بالكثير من الفرح واللطف والضحك".

ويشرف مسعد بولس والد مايكل على أعمال الأسرة، أما والدته سارة بولس فهي مؤسسة جمعية الفنون المسرحية في نيجيريا.