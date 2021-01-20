في جريمة مروّعة.. قتلت أولادها الثلاثة ثم انتحرت

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية على أمّ وثلاثة أطفال مقتولين في منزلهم في ملبورن.

وتعتقد الشرطة أن الأطفال الثلاثة قُتلوا على يد والدتهم في جريمة انتحار، وفق ما أفادت صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية.

وفي التفاصيل، استنتج محقّقو شرطة فيكتوريا من أن كاتي بيرينوفيتش البالغة من العمر 42 عاماً قتلت كلير (سبع سنوات) وآنا (وخمس سنوات) وماثيو (ثلاث سنوات) ونفسها في منزلهم في تولامارين.

وقال بيان للشرطة نشر الجمعة: "محقّقو القضية توصّلوا إلى وجهة نظر أولية مفادها أن بيرينوفيتش مسؤولة عن الوفيات الأربع".

وعُثر على الجثث في المنزل بعد أن اتصل زوج بيرينوفيتش توميسلاف بالشرطة والطوارئ.

وأوضح المحقّقون أنّهم لا يعتقدون أن توميسلاف متورّط في الحادث وأُفرج عنه من دون توجيه أي اتهامات إليه.

ووصفت الشرطة مسرح الجريمة بأنه "مروّع" من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وأصيب سكان المنطقة بالصدمة جراء الوفيات بعد أن وصفوا العائلة بـ"المثالية" و"المليئة بالحياة".

يُذكر أن بيرينوفيتش تركت وظيفتها بشكل غير متوقع في مركز جلينروي للعلاج الطبيعي منذ نحو ثلاثة أشهر. ويُعتقد أنها ربما وقعت في حالة اكتئاب في الفترة التي سبقت وفاتها.