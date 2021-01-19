ابنة ترامب تستغل آخر ليلة له في البيت الأبيض وتعلن خطوبتها

المصدر: وكالات

أعلنت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، خطوبتها، وذلك في آخر ليلة للعائلة داخل البيت الأبيض.

ونشرت تيفاني، البالغة من العمر 27 عامًا، صورة لها من داخل البيت الأبيض، مع خطيبها مايكل بولس، الذي يصغرها بـ 4 أعوام، على تطبيق "انستجرام"، معلنة الخطوبة.

وعلقت قائلة: "لقد كان شرفًا لي الاحتفال بالعديد من الأحداث والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض"، مضيفة: "ليس هناك ما هو أكثر خصوصية من خطبتي الرائعة لخطيبي مايكل!"

وأمضى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب آخر يوم كامل له في البيت الأبيض في بحث قرارات عفو يمكن أن يصدرها الثلاثاء، في حين يرتقب وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى واشنطن استعداداً لتنصيبه في مراسم سيقاطعها سلفه خلافا للتقليد المتّبع.

ولم يسجل أي ظهور علني لترامب منذ أسبوع، وهو يلتزم صمتا غير معتاد، خصوصا بعدما علّق تويتر حسابه إثر تحريضه مناصرين له على التوجّه إلى الكونغرس.

ولم يدل بأي مداخلة عبر شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية المفضّلة لديه، كما لم تجر معه شبكات التلفزة أي مقابلة، ولم يلق أي خطاب احتفالي لعرض حصيلة ولايته الرئاسية.