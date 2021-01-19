تحرق ضرتها حية .. بسبب الغيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت سيدة مصرية في العقد الثالث من عمرها على قتل ضرتها بطريقة بشعة بعد أن حبستها في غرفة نومها وأغرقتها بالبنزين ثم سكبت كمية كبيرة على ملابس المجني عليها، وتركتها في الداخل حتى أكلت النيران جسدها.

وفي التفاصيل فقد تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في حريق شقة بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة المصرية، وتبين أن الحريق في غرفة نوم بعقار سكني مكون من طابقين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد ألسنة اللهب، بعد أن استمرت النيران قرابة 15 دقيقة، وبالفحص اكتشفت جثة لسيدة متفحمة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ضرتها، وأنها حرقتها حية انتقاما منها بسبب الغيرة منها، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمة.

بالتزامن مع وجود رجال المباحث في مسرح الجريمة، حضر فريق من النيابة العامة، وأجرت النيابة معاينة تصويرية، وناظرت جثة المجني عليها، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي، لبيان أسباب الحريق، وقررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.