يؤدب طفله حتى الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

قبضت الأجهزة الأمنية، في مصر، اليوم، على عامل قتل ابنه البالغ من العمر 3 سنوات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الذي اعترف بالواقعة مبرراً فعلته بأنه كان يقسو عليه في المعاملة حتى يصبح رجلاً، وذلك بحسب ما نشر موقع صحيفة "الدستور".

وكان الطفل قد أسقط أسطوانة غاز فأصابته بجرح في وجهه، فأخذ الأب يؤدبه حتى لا يؤذي نفسه، وانهال عليه بالضرب حتى الموت.

وتلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغاً يفيد مصرع الطفل نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبمواجهة الأب اعترف بالجريمة.