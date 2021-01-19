شعر بالغضب خلال محاكمة طلاقه فقتل القاضي بطعنة سكين

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أمس الاثنين ، أن محكمة أصدرت حكماً على رجل بالإعدام لقتله القاضي الذي أشرف على قضية طلاقه.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي الحكومية أن وو ديري حكم عليه بالإعدام الاثنين بتهمة طعن القاضي هاو جيان، 56 عاما، بسكين أحضره معه إلى محكمة مقاطعة هيلونغجيانغ.

ووفقاً للتقارير شعر الرجل وهو والد لطفلين بالغضب الشديد عند سماع حكم المحكمة الخاص بقضية طلاقه. وذكرت صحيفة تشاينا ديلي أن القاضي "هاو" حكم بأن يحتفظ ا"وو" بشقته التي تبلغ تكلفتها 160 ألف يوان (24643 دولارًا أمريكيًا)، ولكن سيتعين عليه دفع 80 ألف يوان (12321 دولارًا) لطليقته. كما سيتعين عليه منحها مبلغ 200 ألف يوان (30804 دولارات) التي كسبتها من تربية الخنازير.

استأنف "وو" القرار أمام محكمة أعلى ثم طلب من القاضي شهادة الملكية، لكن الاخير أخبره أنه سيتم إعادتها عند انتهاء الاستئناف. وقال التقرير إنه في 13 نوفمبر، أخذ "وو" سكينًا معه إلى المحكمة وطعن القاضي في صدره قبل أن يتدخل الآخرون ويقيدونه. وعلى الرغم من محاولات إنقاذه، نزف القاضي حتى الموت. وأدين وو بجريمة القتل العمد وأمر بدفع 650 ألف يوان (100115 دولارًا) يوم الإثنين لعائلة القاضي.