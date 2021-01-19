حافلة برمائية تثير الدهشة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت شبكة تليفزيون الصين الدولية مجموعة صور لحافلة برية تحولت إلى حافلة بحرية، وتعمل عبر الطرق البرية والمائية أيضا إذا لزم الأمر.

وكانت الموانع المائية عائقاً كبيراً أمام وسائل المواصلات البرية التي تتوافر بكثرة لنقل السكان من مكان إلى آخر.

ومع تطوير الحافلات توصل التفكير لتكون برمائية لنقل الركاب براً وبحراً ولأن المدن الصينية تعد من أكثر حول العالم، فإنه يتم البحث عن كل الحلول الممكنة لتخفيف الزحام ومنها تطوير حافلات برمائية لنقل الركاب، بحسب ما ذكر موقع"سبوتنيك".

ولاقت الصور كثيرا من الإعجابات والتعليقات وكتبت: "مركبة برمائية تظهر في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان وسط الصين، حيث يمكنها السير على الأرض مثل أي حافلة والإبحار في الماء مثل السفن".