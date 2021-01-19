انخفاض أحكام الإعدام بالسعودية بمعدل 85 بالمئة في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

انخفضت أعداد الأحكام بالإعدام في المحاكم السعودية بنسبة بلغت 85 % في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وذلك وفقا لما أظهرته إحصاءات حكومية ومحللين مستقلين، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.

وأرجعت وكالة "أسوشييتد برس" هذا التراجع إلى الإصلاحات الحقوقية التي أقرتها المملكة، والتي تضمنت إلغاء عقوبة الإعدام عن بعض مرتكبي الجرائم غير العنيفة مثل تلك المتعلقة بالمخدرات ومنح هؤلاء فرصة ثانية .

كانت هيئة حقوق الإنسان في السعودية أعلنت في مارس 2020 عن إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قصر، وصدر بعد ذلك قرار آخر يلغي الجلد كعقوبة تعزيرية، ولفت العواد إلى أن القرارين يعكسان مضي السعودية بقوة نحو إجراء إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان حتى في ظل الصعوبات التي تفرضها جائحة كورونا والإجراءات التي اتُخذت على الصعيد الاجتماعي لمواجهة تفشيها.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أنها سجلت 27 حكما بالإعدام خلال العام الماضي، مقابل 184 حكما في 2019.

وأشار الدكتور عواد العواد رئيس الهيئة، إن المملكة ستمضي قدما في إجراء مزيد من الإصلاحات، وأعرب عن ثقته بتحقيق السعودية أهدافها بخلق حياة أفضل لجميع المواطنين والمقيمين في إطار رؤية 2030.