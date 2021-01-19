معاق يتسلق أعلى ناطحة سحاب في هونغ كونغ

المصدر: وكالات

تسلق صيني معاق أعلى ناطحة سحاب في هونغ كونغ يبلغ ارتفاعها 250 مترا.

وأفادت وسائل الإعلام في هونغ كونغ بأن، لاي جي- واي، أصبح أول متسلق من ذوي الاحتياجات الخاصة تسلق إلى ارتفاعا يفوق 250 مترا عبر ناطحة سحاب وقالت إن عملية التسلق استغرقت 10 ساعات، إذ أن الريح الشديدة منعت المتسلق من إنهاء العملية بسرعة، بحسب روسيا اليوم.

وقال، لاي جي- واي، إن التسلق في الجبال حيث يمكن التشبث بحجارة وثقوب صغيرة الحجم يختلف عن التسلق على ناطحة السحاب المليئة بالزجاج حيث يمكن اعتماد الحبال فقط. وأوضحت وسائل الإعلام أن الفعالية أجريت بغية جمع أموال ستساعد ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة.

وقالت صحيفة Guardian البريطانية إن المتسلق الصيني تمكن من جمع 670639 دولارا أمريكياً من التبرعات.

يذكر أن حادثا مروريا جعل، لاي جي- واي، ذا احتياجات خاصة في كرسي المعوقين. وكان قبل ذلك قد فاز 4 مرات ببطولة التسلق الآسيوية. وسبق له أن تسلق إلى "صخرة الأسد" بارتفاع 495 مترا والتي تعتبر رمزا شعبيا للقوة والصمود في هونغ كونغ.