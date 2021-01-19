اكتشاف حجر كريم على هيئة قلب بنفسجي

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

عثر عمال مناجم بأوروغواي على حجر كريم بشكل استثنائي على هيئة قلب بنفسجي ميزته أنه لم يحتج لأي عملية صقل، نحت، أو تلميع، وفقاً لموقع «غود نيوز» الإخباري.

وكما أفاد الخبر، بعد فتح الحجر الكريم الذي تم العثور عليه على حدود أوروغواي والبرازيل من قبل عمال المناجم ذُهل المنقبون لرؤيتهم ما لفظته الطبيعة وتبدى بقلبين من نوع (الأماثيست) وذلك بعد فلق الحجر.

بالعودة لأصل الاكتشاف، بدأت الشركة المسؤولة أعمال التنقيب بمنجم «سانتا روسا» بالمنطقة الكاتالونية بأرتيغاس، ولم يكن مؤكدا حينها ما إذا كان سيتم الكشف عن أي شيء ذي قيمة. الأرض بتضاريسها وفرت ظروفاً صعبة للعمل، لكن كفاح العمال كوفئ بـاكتشاف «لؤلؤة ثمينة»، وهي المرة الأولى التي تعثر فيها الشركة على مثل ذلك الحجر الكريم، وهو ما أدى لوصفه بـ«حجر العمر».

الجدير بالذكر أن الحجر معروض للبيع حالياً، وهي فرصة قيمة لمحبي وهواة الأحجار الكريمة لاقتنائه. وقامت الشركة بمشاركة صور الاكتشاف مع متابعيها على وسائل التواصل حيث فوجئ الجمهور، مع ردود أفعال عديدة أظهرت تعجب الناس، وقال آخرون إن هذا قد يكون علامة على الحب من هذا الكوكب.