جهاز ثوري ينتج أحمر الشفاه باللون الذي ترغبينه .. بضغط زر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة لوريال عن جهاز ثوري يمكنه إنتاج تدرجات مختلفة من أحمر الشفاه حسب الطلب خلال مشاركتها في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية.

ويمكن لجهاز Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure مزج ظلال أحمر الشفاه للحصول على أي لون مخصص، مما يلغي الحاجة إلى شراء أحمر شفاه جديد عندما الحاجة إلى تجربة ظل جديد، وفقا لموقع 24 الإخباري.

وتقول الشركة إن الجهاز سيكون متاحاً للشراء بدءاً من الربيع القادم بسعر 299 دولارا، وهو بحجم فنجان قهوة، ويوجد في الداخل مساحة لثلاث خراطيش لأحمر الشفاه السائل التي يتم وضعها بكميات دقيقة لإنشاء لون أحمر شفاه مخصص بضغطة زر.

وتم إرفاق فرشاة مثبتة بمغناطيس على جانب الجهاز، وتستخدم لتطبيق أحمر الشفاه باللون المطلوب. ويمكن شراء الجهاز بظلال من الأحمر، والفوشيا، والبيج، والبرتقالي، ولكل منها ثلاث خراطيش لكل عبوة. ومع مجموعات الألوان الأربعة هذه، يمكن عمل الآلاف من الظلال المختلفة.

وللحصول على اللون المطلوب، يمكن استخدام تطبيق YSL Rouge Sur Mesure الذي يساعد على الاختيار من بين الألوان الرائجة التي صممتها لوريال والعديد من المؤثرين في أسلوب الحياة.

ويمكن للمستخدمة أيضًا التقاط صورة لحقيبتها أو حذائها أو طلاء أظافرها أو ظلال عيونها أو أي شيء آخر تقريبًا، وإنشاء لون أحمر شفاه يتناسب معها. ويمكنك الحصول على المزيد من الخيارات من خلال اختيار ظل معين من عجلة الألوان، بحسب موقع سي نت.