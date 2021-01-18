ابن وزير كندي يحقق شهرة لأبيه على تويتر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بأحلى طريقة انتشر مقطع فيديو لوزير الأشغال والابتكار والتعافي الاقتصادي الكندي رافي كاهلون في مقاطعة كولومبيا البريطانية (وهي مقاطعة كندية) حين التقط صورة لرسالة تلقاها ابنه في المدرسة البالغ من العمر عشر سنوات فقط، وعلق عليها بتغريدة تقول: "يا لها من لحظة فخر أبوية. ابني في العاشرة رأى ولداً جديداً في المدرسة يجلس بمفرده فقرر وصديقه الانضمام إليه لتناول الغداء معاً. وهذه هي الرسالة اللطيفة التي تلقاها في نهاية اليوم".

وذكر موقع "نارسيتي" أن التغريدة كما الصورة تمت مشاركتهما لأكثر من 35 ألف مرة كما تلقيتا ما يزيد على 450 ألف علامة إعجاب. وجاء في نص رسالة التلميذ الجديد في المدرسة: "الجلوس معي في الخارج أشعرني بتحسن أكثر من أي شيء آخر شكراً لكما كثيراً وأود أن أسأل إن كنت أستطيع البدء بالانضمام إليكما في الخارج". وأرفق الطفل الرسالة اللطيفة على قصاصة من الورق برسم لقوس قزح الملون تعبيراً عن فرحته بالتفاتة مثل تلك.