"حجر العمر" قطعة استثنائية على شكل قلب معروضة للبيع قبل الفالنتاين

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

عثر عمال مناجم بأوروغواي على حجر كريم بشكل استثنائي على هيئة قلب بنفسجي ميزته أنه لم يحتج لأي عملية صقل، نحت، أو تلميع، وفقاً لموقع "غود نيوز" الإخباري.

وكما أفاد الخبر، بعد فتح الحجر الكريم الذي تم العثور عليه على حدود أوروغواي والبرازيل من قبل عمال المناجم ذُهل المنقبون لرؤيتهم ما لفظته الطبيعة وتبدى بقلبين من نوع (الأماثيست) "كوارتز جيود" وذلك بعد فلق الحجر من المنتصف.

بالعودة لأصل الاكتشاف، بدأت الشركة المسؤولة أعمال التنقيب بمنجم "سانتا روسا" بالمنطقة الكاتالونية بأرتيغاس، ولم يكن من المؤكد حينها ما إذا كان سيتم الكشف عن أي شيء ذي قيمة.

الأرض بتضاريسها الوعرة من البازلت وفرت ظروفاُ صعبة للعمل في ظلها، لكن كفاح العمال كوفئ بـاكتشاف "لؤلؤة ثمينة"، وهي المرة الأولى التي تعثر فيها الشركة على مثل ذلك الحجر الكريم، وهو ما أدرى لوصفه بـ "حجر العمر".

الجدير بالذكر أن الحجر النادر معروض للبيع حالياً، وهي فرصة قيمة لمحبي وهواة الأحجار الكريمة لاقتنائه سيما وأن الفالنتاين على بعد أقل شهر من الآن.

قامت الشركة بمشاركة صور الاكتشاف مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حيث فوجئ الجمهور، مع ردود أفعال عديدة أظهرت تعجب الناس، وقال آخرون إن هذا قد يكون علامة على الحب من هذا الكوكب