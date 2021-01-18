تفاصيل جديدة حول مصرع المنتج السينمائي المصري محمود الفولي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل جديدة تتعلق بمصرع المنتج محمود الفولي، و3 آخرين، إثر حادث تصادم جراء انفجار سيارة أعلى محور 26 يوليو الذي يمتد بين القاهرة والجيزة.

وكشفت صحيفة "الوطن" المصرية، أن منتج فيلم "شنطة حمزة"، محمود الفولي، توفي إثر اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني، الأمر الذي أدى إلى حدوث ماس كهربائي امتد لخزان الوقود مما تسبب في انفجار السيارة.

وأشارت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الجيزة، إلى أنه أثناء قيادة سائق السيارة اختلت عجلة القيادة بين يديه، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، واصطدمت بالحاجز الخرساني، الذي تسبب في وقوع الحادث.

وبعد انتقال فريق من النيابة العامة، إلى مكان حادث انفجار السيارة، وتحفظها على الكاميرات، تبين أن الحادث لم يستغرق سوى 120 ثانية، منذ محاولة السائق السيطرة على السيارة حتى وقع الانفجار.