المخلوق الغريب على الإنترنت ضفدع ينفخ جسده بالهواء

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

انتشرت صور لمخلوق غريب يتميز بجسمه المستدير الذي يشبه الفقاعة ونظراته البلهاء، بشكل واسع على موقع «تويتر»، حيث تمت مشاركتها آلاف المرات مع تعليقات كثيرة حاولت التكهن بنوع هذا الحيوان الغريب.

وقال كثيرون إنه سلحفاة من دون قوقعة، فيما مازح آخرون بأنه من سلالة الشخصية المشهورة في حرب النجوم المعروفة باسم «هات»، وتتالت التكهنات وفقاً لموقع «ماي موجرن مت» إلى أن جاءت عالمة الأحياء للحفاظ على الضفادع، جودي رولي، بالجواب الشافي، مؤكدة أن هذا المخلوق المستدير كالكرة هو في الواقع نوع من الضفادع اسمه «الضفدع المختبئ متبلد الذهن». أما لماذا يبدو الضفدع سميناً ومنتفخاً، فهذا سببه أنه ينفخ الهواء كوسيلة للدفاع عن النفس، لكي يبدو كبيراً وخطيراً.

ويقدر العلماء وجود نحو 8.7 ملايين نوع من النباتات والحيوانات على هذا الكوكب، وما تم اكتشافه وتحديده منها حتى الآن هو مجموعة صغيرة.