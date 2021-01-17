1 يورو فقط ثمن المنزل في هذه الدولة الأوروبية!

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بلدة ترونيا الإيطالية بيع عدد من منازلها بسعر يورو واحد، بهدف جذب السكان للمنطقة القديمة وسط مدينة صقلية.

وبحسب عمدة البلدة سيباستيانو فابيو فينيسيا، فإن الهدف هو إعادة إحياء المركز التاريخي للبلدة، إذ ستقدم البلدية للمشترين أيضاً مساعدات مالية لتجديد هذه المنازل.

وقال العمدة إنه كلف فريق خبراء من الإسكان والقانونيين متعددي اللغات لمساعدات السكان الجدد وتسهيل البيع دون بيروقراطية ومعاملات ورقية. مشيراً إلى أن المساكن المعروضة للبيع تبلغ 130 منزلاً، وستبدأ التجديدات فور استلام المشتري، على أن تكتمل خلال 3 سنوات من الشراء».

يذكر أن بلدة ترونيا ليست الأولى، إذ سبق عرض بلدات مماثلة مثل موسوميلي وزنغولي. وفقاً لموقع CNN الأمريكي.