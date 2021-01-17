جدل في مواقع التواصل بعد ادعاء أن الفراعنة استوحوا الأهرامات من اللبنانيين

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى ادعاء عالمين لبنانيين إن الفراعنة المصريين استوحوا فكرة بناء الأهرامات من مدافن بنيت في بلدة أكروم اللبنانية، إلى اشتعال أزمة وجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعد اكتشاف مدفن هرمي رابع، سبق بناء أهرامات الجيزة بنحو 2000 سنة.

ووفق وكالة أنباء «المركزية» اللبنانية، أكد الباحثان عماد يونس وعبدالعزيز الزين أن المصريين القدامى زاروا المنطقة ومكثوا فيها مراراً.

واكتشف الزين مدفناً ميغاليتياً هرمياً في أعالي محلة وادي الدير، لا يزال محتفظاً بشكله دون تخريب. لافتاً إلى أن هناك 3 مدافن هرمية بالمنطقة ذاتها، يذكر أن عالماً ثالثاً كتب عن آثار عكار منوهاً بوجود 12 مدفناً هرمياً في أكروم.