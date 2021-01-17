محمد صلاح يختار فناناً مصرياً عالمياً ليحول قصة حياته إلى فيلم

المصدر: البيان الإلكتروني

رشح النجم المصري لاعب نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح الممثل المصري العالمي رامي مالك لتجسيد قصة حياته في فيلم سينمائي.

وأكد صلاح أنه لم يفكر من قبل بتحويل قصة حياته إلى فيلم سينمائي، ولكن إن تحقق الأمر وتحول هذا الأمر إلى واقع في المستقبل، فإنه يرشح رامي مالك.

وقال صلاح، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية، "أعتقد أنه إذا تم تجسيد قصة حياتي في عمل فني سيكون فيلماً وثائقياً ممتعاً، بسبب ظروف نشأتي وما مررت به خلال مسيرتي الرياضية، لكنني لم أفكر في الأمر من قبل حول من يجسد شخصيتي".

وحين رشح له المذيع الممثل رامي مالك الحاصل على جائزة الأوسكار لتجسيد شخصيته، رد محمد صلاح قائلا، "رامي مالك اختيار مناسب وجيد للفيلم، كنت أتحدث معه خلال حفل مجلة تايم الأمريكية فهو يتحدث العربية قليلاً، وعلى علم بالثقافة المصرية".