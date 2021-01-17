من هي دانا شباط.. الأمريكية الثانية من أصل أردني في إدارة بايدن

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعيين ثاني امرأة أمريكية من أصول عربية لتكون ضمن تشكيل إداراته المقبلة.

وسمى بايدن دانا شباط، ذات الأصول الأردنية، لتصبح مستشارة أولى للشؤون التشريعية، ضمن إعلانه عن أكثر من 50 موظفًا جديدًا في البيت الأبيض، في 30 ديسمبر الماضي.

وبحسب موقع الفريق الانتقالي لإدارة بايدن، تعمل دانا كمنسقة إستراتيجية للشؤون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن، ومساعدة تشريعية للسيناتور الأمريكي مايكل بينيت.

وتشغل شباط أيضاً منصب نائب رئيس جمعية موظفي الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الكونجرس.

وباعتبارها ابنة مهاجرين أردنيين، تعد شباط من الجيل الأول الأمريكي.

وُلدت دانا في كاليفورنيا وترعرعت في كولورادو، وتخرجت في جامعة كولورادو في 2018، حيث درست علم النفس والقيادة الصغرى.

وكانت بدايتها في الحياة التشريعية عندما التحقت متدربة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2017، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في العام التالي.