إنقاذ شخصين عربيين سقطا في بئر ماء فارغ

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذ الدفاع المدني الأردني يوم أمس السبت، شخصين من جنسية عربية إثر سقوطهما داخل بئر ماء فارغ بمحافظه معان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن فريقاً من المنقذين العاملين في مديرية دفاع مدني معان، وفريق البحث والإنقاذ الأردني، تمكنوا اليوم من إنقاذ شخصين من جنسية عربية سقطا داخل بئر ماء فارغ أثناء عملية الصيانة بمنطقة الشوبك.

وأضاف الناطق الإعلامي إن الفريق تمكن من الوصول إليهما بواسطة الحبال والسلالم المخصصة لمثل هذه الحوادث. وعمل على إخراجهما من داخل البئر. مشيراً إلى أن الشخصين اللذين تم إنقاذهما يعانيان من جروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى معان الحكومي وحالتهما العامة متوسطة.