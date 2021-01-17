معرض فني عملاق في أريزونا يستخدم مفردات الطبيعة

المصدر: (إعداد- فاتن صبح)

«الهواء والماء والتراب» ثلاثة أعمال تركيبية فنية ضخمة ستستضيفها حدائق النباتات الصحراوية في فونيكس عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية حسب موقع «إيه زي سنترال».

التركيبات الفنية ثلاثية القطع تحمل توقيع الثنائي ناتاشا ليسيتزا ودانييل شولتز من استديو «ووترليلي بوند». وسيبدأ المعرض مع القطعة الفنية الضخمة الأولى بعنوان «الهواء» على أن يليها «الماء» ويختتم المعرض بـ«التراب».

وقال كين شولتز، المدير التنفيذي للحدائق النباتية الصحراوية: «إنه العمل الفني التركيبي الأول لليسيتزا ووشولتز داخل حديقة عامة واثق أن الزوار سيتسمرون أمام إبداعاتهما كما فعلنا».

وعمل الزوجان الفنانان على إبداع أعمال تجمع بين تنسيقات الأزهار النابضة بالحياة مع هيكليات لافتة باستخدام مواد صناعية. وقد أوكلت إليهما أعمال من قبل المتاحف والمساحات العامة والمنظمات الثقافية في جميع أنحاء العالم.

وتضم تحفة الهواء النحاس والصبار وجذوع الأشجار، فيما تقوم تحفة الماء بارتفاع 100 قدم على الآلاف من القضبان الخشبية الصفراء وأزهار نبات التبغية الحمراء والكثير من الأزهار الاستوائية. وتشكل أكثر من 10 آلاف وردة وزهرة أوركيد والنباتات العصارية تحفة التراب.