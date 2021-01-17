«سونار» لجنين حوت أبيض يثير إعجاب رواد «التواصل»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أعلنت حديقة «عالم البحار للترفيه» في سان أنطونيو، أن إحدى الحيتان البيض لديها تنتظر مولوداً جديداً، ونشر فيديو بالموجات فوق الصوتية للجنين «سونار».

وأشار بيان للحديقة إلى أن فريق حديقة الحيوان يقوم بجهود للحفاظ على بعض أصناف الحيوانات من الانقراض. وقد تمكن الفريق بحسب موقع «نيوز 18» من تدريب الحيتان على البقاء هادئة والحفاظ على راحتها بحيث يتمكن الأطباء البيطريون من معاينتها. واستطاع بالتالي التقاط هذا الفيديو المميز.

وانهالت تعليقات المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي بالمقطع فور انتشاره، معربين عن شكرهم للحديقة وذهولهم بعظمة الخالق. وكانت الحوت الأم «لونا» قد أنجبت ثلاث مرات، كانت الأولى في عام 2010. وكان الحوت الجنين واضحاً في داخلها من خلال الصور المأخوذة بواسطة جهاز الكشف بالموجات فوق الصوتية.

ويمكن لتلك الحيوانات البحرية أن تعيش بين 30 و35 عاماً وأن تقيم علاقات دائمة كما البشر، غير أن بقاءها مهدد بفعل الصيد والتلوث وسواهما. ويشكل انتظار «لونا» لمولودها الجديد خبراً مفرحاً لكل من الحديقة وعالم الحيتان ككل.