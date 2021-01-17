فقدان «ملكة غربان» برج لندن يثير المخاوف

المصدر: (لندن - أ ف ب)

فقدت «ملكة غربان» برج لندن، وفق ما أعلن صاحبها، الذي طمأن الجمهور في المقابل بأن سبعة طيور لا تزال تعيش في الموقع، وهو شرط لازم لمنع سقوط المملكة، وفق الأساطير المتوارثة.

ولم تُشاهد أنثى الغراب «ميرلينا»، منذ أسابيع في هذا الحصن التاريخي المحاذي للضفة الشمالية لنهر «تيمز».

ويثير هذا النبأ قلقاً، إذ إن الأساطير المتوارثة منذ أجيال تفيد بأنه في حال تركت كل الغربان برج لندن، سيؤدي ذلك إلى «انهيار» العرش البريطاني وغرق البلاد في الفوضى، وبحسب مرسوم ملكي أصدره الملك تشارلز الثاني سنة 1630م، يجب أن يكون هناك 6 غربان في الموقع في كل الأوقات.