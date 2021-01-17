وزنه 10 أطنان وطوله 35 قدماً.. شاهد عملية نقل حوت نافق في الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد انتشال جثة الحوت النافق الذي ظهر في منطقة الحيشان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد، في الكويت، عمدت الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للزراعة والبلدية بالتعاون مع عمليات خفر السواحل الكويتية إلى سحبه ونقله بسيارة، حيث ستتولى البلدية التعامل مع جثته.

وقد تم جر الحوت النافق إلى ميناء الشويخ، حيث تم سحبه من مرسى (19 أ) بالاستعانة بفرقة عمليات وغواصين وتم ربطه ورفعه بالرافعات.

ويبلغ طول الحوت النافق يبلغ نحو 35 قدما، ووزنه لا يقل عن 10 أطنان، وهو ما جعل عملية سحبه ورفعه ليست باليسيرة.

ويتسبب نفوق الحيتان في البحر بالكثير من المشاكل في حال تحللها قرب المناطق الساحلية، إذ يؤدي ذلك إلى مشاكل كثيرة بسبب الغازات التي تتولد في داخل معدة الحوت النافق، وإذا لم يتم التعامل معه فيمكن أن تنفجر معدته وتؤدي إلى مشاكل تضر بالصحة العامة.