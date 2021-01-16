مصر .. ممنوع «العطس» في المترو

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شركة مترو الانفاق في مصر الجمهور إلى عدم العطس في وجه أي راكب ومراعاة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ووجهت شركة مترو الأنفاق عددا من التعليمات إلى ركاب ومستخدمي المرفق بشكل يومي من أجل الحفاظ على سلامتهم خلال استقلال قطارات الخطوط الثلاثة أو التواجد داخل المحطات المختلفة.

وأكدت شركة المترو أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية طوال فترة تواجد الركاب داخل المحطات والقطارات، وعلى رأسها ارتداء الكمامة الطبية، واستخدامها مرة واحدة فقط.

كما شددت شركة المترو على ضرورة عدم نزع الكمامة تجنبا للوقوع تحت طائلة الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيها، مع عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط وفق صحيفة أخبار اليوم.

وأوضحت أن من المهم عند السعال والعطس، تغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل ورقي وتخلص منه فورا، ومن ثم تعقيمها، وعدم "العطس" في وجه أي راكب ومراعاة الاحتفاظ بمسافة آمنة مع الركاب في حالة شعور الراكب بالحمى والسعال.

وفي سياق آخر، أكدت شركة المترو على ضرورة عدم التعامل مع الباعة الجائلين داخل المرفق منعا لانتشارهم، مشيرة إلى تنظيم حملات مستمرة من قبل شرطة النقل والمواصلات لمطاردتهم.

وأوضحت أيضا أن عادة "مسك الأبواب" تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، مشددة على الدفع بقطار كل 3 دقائق، ولا داعي للإمساك بأبواب القطارات للسماح لأحد الركاب بالدخول بعد غلق الأبواب.

وشددت شركة المترو على أهمية دور الركاب في تسهيل الحركة وعدم التسبب في تعطيلها لارتباطها بمصالح المواطنين.