سحرة العالم يحتفلون بمئوية فقرة شطر الجسد

المصدر: (لندن - رويترز)

قبل مئة عام، وضع الساحر بي. تي. سلبيت امرأة في صندوق على مسرح فينزبري بارك في لندن وشطر الصندوق بالمنشار إلى نصفين، في فقرة سحرية أصبحت من الكلاسيكيات.

وسيجتمع سحرة من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت مطلع الأسبوع المقبل للاحتفال بمئوية هذه الفقرة المتميزة.

وقال الساحر والمؤرخ مايك كافيني: «نُفذت هذه الفقرة وصارت أكثر الخدع البصرية تأثيراً وشهرة على الإطلاق في رأيي». وأضاف «لم يكن الساحر ينفذ هذه الخدعة على جماد. نفذها على إنسان ما ارتقى بها إلى مستوى جديد تماماً». وبمرور السنين، أدخل السحرة تعديلات على الخدعة. وقدم الساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد نسخة خاصة به من الخدعة وفيها ينفذ الخدعة على نفسه.