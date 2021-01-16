حيوانات حديقة في بنغلادش تشعر بالوحدة

المصدر: (دكا - أ ف ب)

تبحث إدارة أكبر حديقة حيوانات في بنغلادش «بيأس» عن ذكر وحيد القرن من أجل «كانشي» وهي أنثى شابة تشعر بوحدة شديدة منذ نفوق رفيقها الأول عام 2014.

عاشت «كانشي» البالغة من العمر 12 عاماً أفضل سنوات خصوبتها وحيدة في حظيرة موحلة شاسعة. وقال فريد ميا الذي يعتني بها أنها: «أحياناً لا ترغب في تناول الطعام». وأوضح «هذا السلوك الغريب يحدث لأنها نشأت وحيدة طوال هذه السنوات»، مضيفاً: «إنها في حاجة ماسة إلى رفيق».

ولا يقتصر الأمر على ميا، إذ إن الحديقة تبحث أيضاً عن شريك ذكر للبوتها الإفريقية «موكتا» البالغة من العمر ست سنوات.