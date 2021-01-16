«الرقم السحري» لعلماء الفيزياء

المصدر: إعداد: نهى حوا

تبدو بعض الأرقام مهمة جداً في بنية كوننا بالنسبة لعلماء الفيزياء، الذين أفادوا أخيراً عن تحسين دقة رقم مهم جداً وغريب يربط قوى الكون. هذا الرقم، الذي يشار إليه بالحرف اليوناني «ألفا»، من دون وحدات أو أبعاد، يعد حيوياً لبنية نموذج معياري فيزيائي.



ويعتقد العلماء الآن أنهم تمكنوا من تحسين دقته 2.5 مرة، محددين قيمة هذا الثابت المسمى «ثابت البنية الدقيقة»، بـ 137.03599920611، مع الخانتين الأخيرتين غير مؤكدتين بعد.

ويظهر هذا «الثابت» في الصيغ التي تحكم الضوء والمادة. ويقول أريك كورنيل، الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل في جامعة كولورادو بولدر: «مثل الهندسة المعمارية، هناك تلك النسبة الذهبية، ويوجد في فيزياء المواد منخفضة الطاقة، مثل الذرات والجزئيات والكيمياء والبيولوجيا، دائماً نسبة بين الأشياء الأكبر والأصغر، وهذه النسب تميل إلى أن تكون قوى لثابت البنية الدقيقة».