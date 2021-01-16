ابتكار تسويقي على لوحات مترو الأنفاق

المصدر: إعداد: نهى حوا

استقدام المحتوى إلى الجمهور، هي فكرة المشروع التسويقي الأخير لقناة تلفزيون فرنسية، لجأت إلى استخدام لوحات إعلان مترو الأنفاق تحت الأرض لفرنسا أخيراً، لعرض مسلسلها الدرامي الجديد.





ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز»، أدخلت القناة الفرنسية «تروازيم رو»، المتخصصة في عروض الإثارة والتشويق، أول مسلسل بخدمة البث التدفقي على طول خطوط المترو، عن طريق كود «كيو آر» والإشارات الرقمية، فحققت نجاحاً كبيراً، على الرغم من أن مشاهدة الحلقة كاملة، كان يتطلب زيارة محطات مترو متعددة.

ولا تعد القناة التلفزيونية بين كبار البث التدفقي كـ «نتفليكس» وغيرها، لكن الأرقام أشارت إلى أن اشتراكات البث التدفقي لمحتواها، ازدادت بنسبة 35 %، مع أكثر من 33 مليون مشاهدة من قبل المارين بمترو الأنفاق. وبعد العرض الأول، تم إصدار الحلقة الأولى كاملة على إعلان تدفقي ما قبل التشغيل على «يوتيوب»، فحققت الحلقة خمسة ملايين مشاهدة إضافية.