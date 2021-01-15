أخيرا.. اجتاز اختبار قيادة نظري بعد 158 محاولة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد فشله في 158 مرة استطاع مواطن بريطاني يبلغ من العمر 42 عاما اجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة القيادة حيث انفق خلالها 3600 جنيه استرليني (نحو 5000 دولار) بحسب موقع "L'Essentiel وفق صحيفة الشرق الأوسط.

و للحصول على رخصة القيادة في المملكة المتحدة يجب على الاشخاص ان ينجحوا باختبارات تتكون من شقين الاول الاختبار النظري والثاني الاختبار العملي، اذ يعزز هذان الاختباران تحسين فهم القيادة الآمنة.

وحل في المرتبة الثانية شاب يبلغ من العمر 20 عاما بعد 116 محاولة، في حين جاءت امراة تبلغ من العمر 40 عاما في المركز الثالث بعد 93 محاولة.

ويتكون الاختبار النظري من 50 سؤالا تشمل العلامات والإرشادات المرورية وأسئلة خاصة حول سلامة المركبة، ولاجتياز هذا الاختبار لا بد من الحصول على 43 إجابة صحيحة في مدة زمنية قدرها 57 دقيقة.