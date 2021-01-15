روسي يقرر العيش سنةً بلا طعام أو شراب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن روسي إقدامه على خطوة غريبة من نوعها قد تعرُّض حياته للخطر، موضحاً أنه يخطط العيش سنةً بلا طعام أو شراب.

وقال أوليغ ريزانوف، بحسب ما نقله موقع "سبوتنيك" الإخباري عن صحيفة "مير" الروسية: "نحن محاطون بالطاقة، وعادة ما نحصل على الطاقة من الطعام، لكن هناك آليات تسمح لنا بامتصاص الطاقة دون الطعام".

وأضاف أنه يعمل على تعديل وراثي للجسم من أجل الخوض في الاختبار الجديد.

وتابع: "تعلمت العمل مع العقل الباطني. ومهمتي هي تحقيق الشباب الدائم والقدرة على تجديد الخلايا بسرعة كبيرة، وبمعنى آخر بلوغ الحياة الأبدية".

وعانى ريزانوف، البالغ من العمر 22 عاماً، الشلل، وبدأ تجربة علاجات البرد عندما لم يستطع الأطباء استعادة صحته بالكامل، فغطس في الماء المثلج، ودفن نفسه عارياً في الثلج، وقفز بالمظلة في الطقس البارد.