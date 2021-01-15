تفاصيل جديدة حول طائر الحمام الذي قطع 13 ألف كيلومتر ونجا من الإعدام

المصدر: البيان الإلكتروني

نجا طائر حمام من الإعدام في أستراليا اليوم الجمعة بعدما تبين زيف بطاقة تعريفية مربوطة بساقه تشير إلى أنه يخص جهة أمريكية.

البطاقة أعطت انطباعا بأن ذكر الحمام ضل طريقه خلال سباق في ولاية ألاباما الأمريكية وقطع مسافة تزيد عن 13 ألف كيلومتر وصولا إلى مدينة ملبورن الأسترالية، وهو ما يتعارض مع لوائح الحجر الصحي الصارمة التي تحظر جلب حيوانات أو طيور حية.

لكن مع تصاعد حملة تعاطف على تويتر مع الطائر الذي أطلق عليه محبوه اسم "جو" والدعوات المطالبة بإعادته سالما إلى الولايات المتحدة، أعلن اتحاد سباقات الحمام الأمريكي أن بطاقة الهوية مزيفة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال الاتحاد في منشور على فيسبوك "طائر الحمام الذي عُثر عليه في أستراليا يحمل بطاقة تعريفية مزيفة ولا داعي لإعدامه بحسب معايير الأمن البيولوجي، لأن موطنه الفعلي هو أستراليا".

كان أحد سكان ملبورن، ويدعى كيفن سيلي بيرد، قد عثر على الطائر وبطاقته التعريفية في حديقة منزله في اليوم العالمي للملاكمة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأسترالية.

وكان مايكل مكورماك نائب رئيس الوزراء الأسترالي قد قال للصحفيين اليوم "إذا كان جو جاء بطريقة لا تتلاءم مع معاييرنا الصارمة للأمن البيولوجي فسيصبح جو التعيس.. إما العودة للوطن وإما تحمل العواقب".

لكن قرار الإعفاء جاء من وزارة الزراعة لاحقا.

وقالت الوزارة "خلصت الإدارة بعد التحقيق إلى أن الطائر جو أسترالي على الأرجح... لن تُتخذ إجراءات أخرى بخصوصه".

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