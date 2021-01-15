تجنب هذه الأخطاء عند تحضير القهوة

المصدر: وكالات

كشف باسم ويل كوربي الخبير البريطاني والذي يشغل منصب رئيس قسم القهوة في شركة “Pact Coffee” المتخصصة في تقديم خدمات بيع قهوة المحمصة، عن الأخطاء التي تبعد محبي القهوة، عن تناولها شيئا فشيئا، وهي أخطاء شائعة وصغيرة ولكن قد تبعد عشاق القهوة، عن الاستمتاع بمشروبهم المفضل.

وفي تقرير نشره موقع “سبوتنيك” تناول 8 أخطاء تحدث عنها “كوربي” وهي..

1- عدم شراء قهوة طازجة

قد لا يعرف الكثير أن القهوة، من المنتجات غير المعمرة والتي تبقى لفترة طويلة، ويجب معاملتها مثل الخبز الطازج أو الخضراوات، أي يجب شراؤها مباشرة محمصة أو من مقهى محلي وليس من المتاجر؛ حيث تبقى هناك لفترة طويلة.

2- عدم المعرفة بكمية الكافيين

حين لا يعرف معظم الأشخاص كمية الكافيين الموجودة بأنواع القهوة، لن يعرفوا كم من الوقت تستغرق الـ”قهوة” لتحضيرها، فمثلا، تحتوي قهوة “الإسبريسو” على أكبر نسبة من الكافيين، وكوب كبير من القهوة بسعة 200 ملل يحتوي على كافيين أكثر.

3-تحضير القهوة لمدة أقل من 4 دقائق

أكد “كوربي” حجم حبات قهوة بعد الطحن، فإذا كان الحجم مثاليا فمدة 4 دقائق تعتبر مثالية مع تحريك القهوة، ببطء أثناء التحضير.

4-اختلاف حجم حبات القهوة

نبه “كوربي” إلى الحجم المتناسق لحبات القهوة، والذي يساهم بدرجة كبيرة في طريقة تحضير جيدة؛ وبالتالي الحصول على مشروب جيد، ففي حال عدم تناسق الحبوب فإن ذلك يمنح الـ”قهوة” نكهة تتميز بمرارتها.

5-استخدام أوانٍ متسخة

يشدد “كوربي” على نظافة الأواني التي يتم تحضير القهوة، فيها للمحافظة على جودتها وطعمها.

6- شرب القهوة مع الحليب والسكر

اعتبر خبير القهوة أن إضافة الحليب والسكر للقهوة ليست فكرة سيئة، لكن في حال اشتريت القهوة من محمصة جيدة فسوف تتأكد أنك لن تحتاج للحليب والسكر.

7-الاحتفاظ بالقهوة لفترة تزيد عن الشهر

أكد الخبير أنه يمكن شرب القهوة، بعد شهر من طحنها لكنها ستفقد الكثير من جودتها؛ لذلك يفضل شرب القهوة، بعد طحنها خلال أسبوعين.

8-شرب قهوة رخيصة

المقصود هنا التي تباع بأسعار زهيدة، والتي لا تتميز بالجودة.