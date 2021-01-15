مححبة تتقلد منصباً رفيعاً في أمريكا .. قصة صورة مفبركة حصدت آلاف التفاعلات

المصدر: ا ف ب

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها تظهر أول سيدة مسلمة محجبة تتقلد رتبة رفيعة في القوات الجوية الأمريكية. لكن الصورة مركبة والنسخة الأصلية منها تعود لسيدة أمريكية غير محجبة.

وتظهر في الصورة سيدة ترتدي حجابا أبيض بلباس عسكري رسمي ويبدو خلفها العلم الأمريكي. وقد جاء في النص المرافق لها "اللواء فاطمة البعداني قائدة القوة الجوية الأمريكية الثانية عشرة وهي أول امرأة مسلمة يمنية تقلدت أعلى رتبة عسكرية لمحجبة مسلمة عربية من أصل يمني داخل سلاح الجو الأمريكي".

حصدت الصورة آلاف التفاعلات في موقع إنستغرام، وقد سبق أن نشرت في السنوات الماضية على موقع فيسبوك وباللغة الإنجليزية.

وأرشد التفتيش عن الصورة عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية منها وهي منشورة على "الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات الجوية الأمريكية".

وتبدو السيدة فيها غير محجبة، وكتب في النص المرافق أنها تعود "للجنرال ليندا هامينغر"، ويبدو اسمها واضحا على الزي.

وقد عمد مركبو الصورة إلى إبدال رأس هامينغر برأس سيدة محجبة مدعين زيفا أنها سيدة يمنية مسلمة.