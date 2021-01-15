هنيدى ساخراً من خسارة الريال من بيلباو: انتظرنا يا برسا.. احنا مش جايين

المصدر: البيان الإلكتروني

سخر النجم المصري محمد هنيدي من هزيمة فريق ريال مدريد خسارته أمام نظيره أتلتيك بيلباو، وخسارته لبطولة كأس السوبر الإسبانىة، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب "لا روزاليدا"، فى نصف نهائي البطولة، وفق "اليوم السابع".

ونشر هنيدى، عبر حسابه على تويتر، صورة لفريق ريال مدريد، أتبعها قائلا: "انتظرنا يا برشا، احنا مش جايين".

وفشل ريال مدريد فى الوصول للمباراة النهائية من كأس السوبر الإسبانىة بعد خسارته من أتلتيك بيلباو بنتيجة.

ويلعب أتلتيك بيلباو مع برشلونة فى المباراة النهائية مساء الأحد المقبل، بعد تأهل البارسا بعد تغلبه على ريال سوسييداد الأربعاء الماضي، بركلات الترجيح 3 – 2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1 – 1.