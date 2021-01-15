سمكة قرش تباغت رجلاً في نهر بأستراليا

المصدر: (سيدني - رويترز)

هاجمت سمكة قرش رجلاً كان يسبح في نهر سوان (نهر البجع) بمدينة بيرث الأسترالية أمس الخميس، حيث قضمت فخذه في أول هجوم من هذا النوع في النهر منذ 1969. وتشتهر بيرث بانتشار أسماك القرش قبالة سواحلها. ورجح مسؤولون إن الرجل تعرض لهجوم من سمكة من فصيلة القرش الثور طولها بين مترين وثلاثة أمتار وهو يسبح صباحاً قبالة ساحل محمية بلاكوول ريتش في بيرث.

وقالت ناطقة باسم خدمة الإسعاف المحلية إن الرجل نُقل إلى مستشفى بيرث الملكي في حالة خطيرة. وذكرت وسائل محلية أن الرجل في الخمسينيات وحالته مستقرة. وتشتهر بيرث في غرب أستراليا وسواحلها بانتشار أسماك القرش الأبيض الكبير، وشهدت عدة هجمات من هذه الأسماك.