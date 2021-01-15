اسم ترامب يظهر محفوراً على «خروف بحر» أمريكي

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

انتشر مؤخراً فيديو لخروف بحر أمريكي، حيث تم حفر اسم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عليه. وكتب موقع «إنهابيتات» عن الحادثة الغريبة، مشيراً إلى أن عادة ما تنتشر الندبات على أجسام تلك الحيوانات البحرية، التي تشبه رؤوس البطاطا الضخمة، إلا أن وجود اسم ترامب محفوراً على أحدها يضفي بلا شك فرادة للموضوع. وتم العثور على الخروف الموسوم في نهر هوموساسا في فلوريدا.

وتشير الهيئات المعنية بحقوق الحيوان إلى أن الحفر على طبقة الطحالب، التي تغطي أجسام تلك الحيوانات قد لا يسبب لها جروحاً ربما، إلا أن الحفر عميقاً وصولاً للجلد قد يصيب الحيوان بالتهابات، ما يعتبر انتهاكاً لحقوق الحيوان، الأمر الذي تغرمه سلطات الولايات المتحدة بـ 50 ألف دولار وعقوبة تصل حتى عام كامل في السجن.

وتقود المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية تحقيقاً في الموضوع، كما تعرض مبلغ 5000 دولار كجائزة لكل من يدلي بمعلومات تقود للقبض على الجهة المرتكبة.

وتقول روث كارمايكل المتخصصة بعلوم الإحياء البحرية: إنه لصعب أن ترى مدى فداحة الضرر من الفيديو، إنه اعتداء مؤذ لا سيما إذا دخلت الخدوش الجلد.