الحشرات غذاء للبشر في أوروبا قريباً

المصدر: (بروكسل- أ ف ب)

أعطت هيئة تنظيمية صحية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الضوء الأخضر لاستهلاك الأطعمة المشتقة من نوع من الخنافس، وهي خطوة أولى تمهّد لاتخاذ بروكسل قراراً بالسماح باعتماد الحشرات كونها أطعمة في أوروبا.

وخلصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بعد دراستها طلباً من الشركة الفرنسية لتربية الحشرات «أغرونوتريس» إلى أن يرقات «دودة الوجبة» آمنة للاستهلاك «إما كونها حشرة مجففة كاملة وإما كونها مسحوقاً».

وأوضح الخبراء «لا ضرر غذائياً من استهلاك» ديدان الوجبة بسبب تركيبتها الغنية بالبروتينات والألياف. ويُتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية إلى الدول الأعضاء استناداً إلى رأي «الهيئة» مسودة اقتراح للسماح بطرح ديدان الوجبة المجففة والمنتجات المشتقة في السوق. ويأمل القطاع في الحصول على الموافقة منتصف العام الجاري.

وشرح المدير العلمي للوحدة المسؤولة عن هذا الملف في «الهيئة» إيرمولاوس فيرفريس أن «هذا التقييم يمهد للموافقة على هذا النوع من الأطعمة في أوروبا».

وتبحث «الهيئة»، ومقرها في بارما الإيطالية، في صلاحية صراصير الليل والجنادب للاستهلاك.