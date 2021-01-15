تأجيل حفل «نقابة ممثلي هوليوود» إلى أبريل

المصدر: (لوس أنجليس- رويترز)

قال منظمون يوم الأربعاء إن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، لتكريم فناني السينما والتلفزيون تأجل إلى الرابع من أبريل، حتى لا يتعارض مع موعد حفل جوائز غرامي الموسيقية. كان القائمون على جوائز غرامي قد أعلنوا الأسبوع الماضي تأجيل الحفل، الذي كان مقرراً في يناير إلى 14 مارس بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في مدينة لوس أنجليس.

وقالت نقابة ممثلي الشاشة، التي تضم ممثلين وصحفيين وفنانين، إنها شعرت «بخيبة أمل شديدة»، لأن الموعد الجديد لحفل جوائز غرامي يتعارض مع موعد حفلها، وكان المنظمون قد اختاروا موعد 14 مارس لجوائز النقابة في يوليو.

وستنقل شبكتا «تي.إن.تي» و«تي.بي.إس» حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة في الرابع من أبريل.