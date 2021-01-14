مصر : شروط وإجراءات تقدم المعلمين للإعارة

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عدة شروط وإجراءات تقدم المعلمين أو المعلمات بطلب إعارة للعام الدراسي 2022/2021م ، وذلك بعدما أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية "إدارة الإعارات" التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب تلقى استمارات الإعارة للراغبين في التقدم للإعارات للعام الدراسی 2022/2021م في الفترة من بداية يناير 2021/ حتى أخر فبراير 2021.

وتضمنت الشروط والإجراءات المعلنة الواجب توافرها في المعلمين المتقدمين للإعارات للعام الدراسي الحالي 2021/2022م، وفق صحيفة أخبار اليوم المصرية:

1. أن يكون المتقدم للإعارة مصري الجنسية.

2. أن يكون المتقدم للإعارة مقيدا على درجة مالية بموازنة الدولة.

3. قضاء 36 شهرا على الأقل بالعمل بوزارة التربية والتعليم بشرط قضاء 34 شهر الأخيرة بنفس المحافظة، وعلى المنتدب الالتزام بأن يتقدم ببطاقة الإعارة من الجهة الأصلية التابع لها وليس التي يعمل فيها بالندب طبقا للقرار الوزاري 365 بتاریخ 10/6/2014 ، المنظم لحركة الإعارات للخارج.

4. أن يكون المتقدم بطلب إعارة على رأس العمل ، فلا يجوز التقدم بطلب إعارة للحاصلين على إجازة بدون مرتب.

5. ملء بيانات الاستمارة بدقة بخط يد المتقدم بطلب الإعارة واعتمادها من المدرسة، والإدارة وإلصاق طابع مهن تعليمية بقيمة جنيهين على المكان المخصص بالاستمارة وتسليمها للإدارة التابع لها.

6. ألا يزيد السن في 10/1/ 2021 عن 50 سنة للمعلمين والوظائف الإدارية والمالية والقانونية ، ولا يزيد السن عن 56 لشاغلي الوظائف الإشرافية تعليم ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية للدول الناطقة بغير العربية.

7. تكتب الوظيفة والمرحلة المقيد عليها المتقدم بقرار وليس التي يعمل عليها بالندب، وتكتب المدرسة الثانوية التي يعمل بها كاملا مع توضيح نوعيتها (عام ، فني صناعي -تجاری - زراعي) وتاريخ العمل بالمدرسة الثانوي باليوم والشهر والسنة.

8. مضي ثلاث سنوات على الوظيفة المتقدم عليها وكل من قام بتعديل مسمي وظيفي أو إعادة تعيين.

9. يرتب المتقدمون للإعارة حسب الأقدمية في استلام العمل على مستوى المحافظة.

10. معلمو المرحلة الأولى المقيدين على وظيفة معلم فصل وتخصص مؤهلاتهم من النوعيات المختلفة (تربية موسيقية - تربية فنية - تربية رياضية - تربية نسوية) يحق لهم التقدم علي تخصصاتهم على المادة الاختيارية الأساسية إذا رغبوا في ذلك كتابة.

11. معلمو المرحلة الأولى خريجي دبلوم معلمين ومعلمات فقط أو + بكالوريوس التأهيل التربوي يصنف على معلم فصل.

12. معلمو المرحلة الأولي من يصنف علي معلم مادة هم خريجو بكالوريوس أو ليسانس تربية تعليم أساسي.

13. معلمو اللغة الإنجليزية غير المتخصص يرفق صورة المؤهل المتخصص مع تعديل المسمى الوظيفي وإقرار استلام العمل.

14. معلمو الحاسب الآلي غير المتخصص يرفق صورة قرار التعيين علي معلم حاسب آلي + دبلوم تربوي.

15. التقدم للدول الناطقة بغير العربية للمعلمين فقط ، مع إتقان إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

16. لمعلمي التعليم الصناعي الحق في التقدم بطلب إعارة للدول الناطقة بغير العربية ، مع شرط إتقان إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

17. المعينون على درجة مالية وبمسمى وظيفي (أخصائي تدريس) ويقوم بتدريس المادة المعين عليها يتقدم على تاريخ استلام عمله بالتدريس.

18. موجهو المواد لا يسمح لهم بتدوين الرغبة في التدريس ببطاقة الإعارة ، أما الوظائف التي يسمح لها بالتقدم بالعمل بالتدريس وهم القائمون بعمل وكلاء المدارس غير المتفرغين ومديري المدارس المتفرغين الحاصلين علي مؤهل متوسط علي أن يسجل "أرغب العمل بالتدريس"، مع التوقيع.

19. شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني يرفق مع طلب الإعارة صورة الأمر التنفيذي وصحيفة أحوال الكترونية موضح بها الوظيفة.

20. ملء الجدول الخاص بالوظائف الإشرافية والتوجيه الفني فقط وليس للمعلمين.

21. بالنسبة للزراعيين إذا كان مشتركا بالنقابة يلصق على الاستمارة بخمسين جنيه طوابع مهن زراعية ، وإذا كان غير مشترك يحضر خطاب من النقابة معتمد ومختوم بأنه غير مشترك.

22. يسجل في جدول الإجازات الخاصة للتعاقد الفترة باليوم والشهر والسنة بكل دقة والدولة كذلك.

23. كل من صدر له ترشيح يوضح ذلك في جدول الإعارات السابقة ويحدد مدتها عند التنفيذ والدولة ، وإذا لم ينفذ يذكر الدولة وتاريخ الترشيح وسبب عدم التنفيذ.

24. من سبق بعثته للسودان عليه كتابة المدة ورقم الأمر التنفيذي ببطاقة الإعارة.

25. لا يسمح بالتقدم للسادة الذين تم إيفادهم في بعثات تدريبية خارجية إلا بعد انقضاء المدة الزمنية التي تعهدوا بها للوزارة.

26.الندب الكلي لوزارة أو هيئة أخري يمنع من التقدم للإعارة لوجوده خارج التربية والتعليم.

27. اعتماد الشئون القانونية في المكان المخصص لها بعدم وجود جزاءات وغير محال للمحاكمة التأديبية ، وكل من صدر له عقوبة نتيجة للمحاكمة أو التحقيق ولم تمضي المدة المحددة لمحوها حتى آخر موعد للتقدم للإعارة١٧/٢/ ۲۰۲۱ تستبعد بطاقته.

28. تحصيل مبلغ ثلاثون جنيها من خلال مسئول الإعارات بكل إدارة تعليمية بحافظة تورد للتوجيه العالي والإداري بالمديرية المركزية في الموعد المحدد لتسليم الاستمارات بموجب إيصال ۱۲۳ تربية وتعليم.

29. المستندات المرفقة بطلب الإعارة

30. إرفاق صورة من المؤهلات الدراسية التي حصل عليها + بيان الثانوية العامة، وصورة من جواز سفر حديث موضح به الوظيفة الحالية، وصورة من الرقم القومي.

31. شهادة صحية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر وخلوه من العيوب والعاهات الجسمية.

32. صحيفة أحوال الكترونية لكل متقدم للإعارة صحيحة البيانات ومطابقة للأوراق المقدمة، وأرقام هواتف محمول متاحة.

33. يرفق الإداري صحيفة أحوال ورقية من مكتب إدارة الإعارات الخارجية بالإدارة التعليمية.

34. صورة من التقارير ۲۰۱۸/۲۰۱۷م، ۲۰۱۹/ ۲۰۱۸م.

35. صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية موضح بها تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح باليوم والشهر والسنة أو شهادة الإعفاء النهائي.

36. إقرار ولي الأمر للإناث بالموافقة علي سفرها بمفردها دون اصطحاب أطفالها سارية طيلة فترة الإعارة "يوجد صورة من الإقرار بالإدارات التعليمية.

