يخدع زوجته بالحبة المميتة بدلاً من مسكن الألم

المصدر: البيان الإلكتروني

جدد قاضي المعارضات بمجمع محاكم شمال الجيزة في مصر حبس المتهم بقتل زوجته 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووفقا لصحيفة أخبار اليوم، فقد اعترف المتهم بقتل زوجته، بواسطة تقديم قرص سام خاص بحفظ الغلال، وإيهامها أنه مسكن، وأنه ارتكب الجريمة بسبب الخلافات المتكررة بينهما، وأنه متزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات، وأنجب منها 3 أبناء، وقرر التخلص منها بسبب الخلافات التي تجمعهما، واستعد لجريمته بشراء قرص خاص بحفظ الغلال، لعلمه أنه شديد التسمم، وأعطاه لها لتناوله بعد إيهامها أنه مسكن للمرض.