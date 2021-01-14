يشوه وجه محبوبته حتى لا تتزوج غيره

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم سائق توك توك في مصر على تشويه وجه محبوبته بعد رفضها الزواج منه حتى لا تتزوج غيره.

وفي التفاصيل فقد روت الفتاة أمام نيابة أوسيم في محافظة الجيزة المصرية أحداث الواقعة التي بدأت باعتراض سائق توك توك لطريقها وتشويه وجهها بآلة حادة بسبب رفضها الزواج.

وأضافت الفتاة أنها فوجئت أثناء سيرها في الشارع بسائق توك توك يتعدى عليها بالضرب واصابها في وجهها بـ«كتر» لتشوية وجهها بسبب رفضها الزواج منه، مضيفة أنها رفضت الزواج منه فقرر أن يشوه وجها بسلاح أبيض حتى لا تتزوج بغيره.

ألقت قوة أمنية القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترف المتهم بجريمته وأقر بإقدامه على تشويه وجه الفتاة حتى لا تتزوج غيره، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.